Erweiterte Ruhezeit über Ostern: Das sind die neuen Corona-Beschlüsse

Corona-Gipfel Bund und Länder halten an strengen Kontaktbeschränkungen fest. Öffentliches Leben soll über Ostern komplett runtergefahren werden.

Die Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder wurden vor dem Hintergrund weiter steigender Infektionszahlen geführt. Laut Robert-Koch-Institut steckten sich in Deutschland zuletzt knapp 60 Prozent mehr Menschen mit dem Coronavirus an als noch vor zwei Wochen. Nach einem rekordverdächtig langen Corona-Gipfel spricht Angela Merkel in der Nacht vor der Presse.

Wie Baden-Württemberg die Beschlüsse der Konferenz umsetzen wird, will Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag erläutern. Zuvor möchte er im Kabinett über die neuen Maßnahmen sprechen, heißt es in einem SWR-Bericht.

Das Wichtigste im Überblick:

Corona-Shutdowns bis zum 18. April

Verschärfter Lockdown über Ostern: Vom 1. bis einschließlich 5. April - also vom Gründonnerstag bis Ostermontag - soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden, um die dritte Welle der Pandemie zu durchbrechen

Der Gründonnerstag und Karsamstag werden einmalig als Ruhetage (also analog wie Sonn und Feiertage) definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. Der engere Lebensmittelhandel könne am Samstag öffnen.

Private Zusammenkünfte sollen in dieser Zeit auf den eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand, jedoch maximal fünf Personen beschränkt werden. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt.

Oster-Gottesdienste sollen nur virtuell stattfinden

Nur Impf- und Testzentren sollen offen bleiben.

Die Notbremse wird durchgesetzt:

Bei Regionen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 100 soll laut Merkel die Notbremse konsequent durchgesetzt werden.

nicht notwendige Geschäfte des Einzelhandels schließen

Private Treffen sind nur mit dem eigenen Hausstand und einer weiteren Person erlaubt

(Außen-)Gastronomie muss geschlossen bleiben

Friseure bleiben geöffnet

Auf nicht zwingend nötige Reisen sollen die Bürgerinnen und Bürger verzichten. Wer aus einem ausländischen Risikogebiet zurückkehrt, muss für zehn Tage in Quarantäne. Diese kann verkürzt werden durch einen negativen Test.