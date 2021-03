Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.20 Uhr: Wie Baden-Württemberg die Beschlüsse der Konferenz umsetzen wird, will Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Laufe des Dienstags erläutern.

6.15 Uhr: Nach stundenlangen Beratungen haben Bund und Länder beschlossen, das öffentliche Leben über Ostern weitestgehend herunterzufahren. Das Leben soll größtenteils heruntergefahren werden. Insgesamt wird der Lockdown bis Mitte April verlängert. Lesen Sie hier alles Wichtige zu den neuen Corona-Beschlüssen.

6.10 Uhr: Autofahrer sollten auf der A7 Würzburg Richtung Ulm vorsichtig fahren, denn zwischen Dinkelbühl/Fichtenau und Ellwangen ist die Fahrbahn verschmutzt.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen