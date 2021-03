Zeugen gesucht: Unbekannte entsorgen illegal Müll

Kirchheim am Ries. Unbekannte haben zwischen dem 1. und dem 20.März im Landschaftsschutzgebiet Ohrenberg in Benzenzimmern mehrere Kubimeter Altholz in Form von OSB-Platten, Dachlatten und Paletten entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer (07362) 96020 entgegen.