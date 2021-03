Tempo 30 in der Gartenstraße

Mobilität Das Einhalten der Geschwindigkeit in der Gartenstraße will die Stadtverwaltung regelmäßig kontrollieren.

Aalen. In der Gartenstraße in Aalen befinden sich mit dem DRK Altenhilfezentrum Schillerhöhe und dem Behindertenwohnheim der Samariterstiftung Einrichtungen für ältere und behinderte Personen mit einem unmittelbaren Zugang zur Gartenstraße.

Die Stadt Aalen hat deshalb unter Anwendung der Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung die Geschwindigkeit im Bereich dieser Einrichtungen auf 30km/h reduziert. Dies teilt die Verwaltung mit. „Diese verkehrsrechtliche Regelung dient in erster Linie dem Schutz und der Sicherheit von Senioren und von Menschen mit Handicap“, so die Verwaltung. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h werde seitens der städtischen Bußgeldstelle regelmäßig kontrolliert, die Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, die Geschwindigkeit einzuhalten, so die Stadt weiter.