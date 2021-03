Ausstellung verschoben

Abtsgmünd. Die für März geplante Ausstellung von Alois Guschlbauer in der Abtsgmünder Zehntscheuer wird aufgrund der aktuellen Lage verschoben. Neuer Ausstellungszeitraum ist vom 9. Oktober bis 1. November 2021. Die Vernissage wird am 7. Oktober stattfinden. Die Arbeit des in Abtsgmünd-Wilflingen lebenden Künstlers ist geprägt von farbintensiven Acrylgemälden, die sich dem Betrachter in sehr unterschiedlichen Abstraktionsgraden präsentieren.