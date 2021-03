FuÃŸballer sammeln Altmetall

Hüttlingen. Der Förderverein Rot & Schwarz der Fußballabteilung des TSV Hüttlingen führt am Samstag, 27. März, eine Altmetallsammlung durch. Gesammelt werden Eisenschrott, Fahrräder, Öfen, Kochtöpfe, Bleche oder Gegenstände aus Stahl. Diese können bis 8 Uhr an den Straßenrand gestellt werden. Gesammelt wird in Hüttlingen und Teilorten. Großmengen können auch im Vorfeld abgeholt werden. Anmeldung bei Norbert Schneider unter 0151-5467 0964 oder N.Schneider@fussball.tsv-huettlingen.de.