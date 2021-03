Ein freundlicher Mittwoch

Am Mittwoch gibt es auf der Ostalb eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken bei deutlich wärmeren 10 bis 13 Grad. 10 Grad werden es in Neresheim, 11 in Bopfingen, 12 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 13 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es anfangs sternenklar. Nach Mitternacht tauchen aber langsam mehr Wolken auf. Die Tiefsttemperatur liegt um den Gefrierpunkt. Am Donnerstag tagsüber sind viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 14 Grad. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, maximal 13 Grad. Der erste Trend fürs Wochenende: Es dominieren die Wolken und speziell am Samstag kann es auch mal regnen. Die Temperaturen gehen wieder zurück.