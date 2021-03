Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.40 Uhr: In der Aalener Gartenstraße gilt jetzt Tempo 30. „Diese verkehrsrechtliche Regelung dient in erster Linie dem Schutz und der Sicherheit von Senioren und von Menschen mit Handicap“, so die Verwaltung. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h werde seitens der städtischen Bußgeldstelle regelmäßig kontrolliert.

6.10 Uhr: Das Landratsamt Ostalbkreis stellt Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100 amtlich fest. Ab Donnerstag soll es weitere Einschränkungen geben. Beispielsweise sind private Zusammenkünfte und Veranstaltungen sind nur gestattet, wenn sich diese aus Angehörigen eines Haushalts und höchstens einer weiteren Person eines anderen Haushalts zusammensetzen. Im Artikel gibt's alle Maßnahmen im Überblick.

6.07 Uhr: Die Coronavirus-Varianten breiten sich in Baden-Württemberg rasant aus. Nachdem in der letzten Januarwoche nur rund sieben Prozent aller positiven Tests auf die ansteckenderen Varianten entfielen, waren es vergangene Woche schon 82 Prozent, berichtet der SWR. In der Woche davor lag der Wert bei 68 Prozent. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Dienstag hervor.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet aktuell eine Verspätung: Der IC2064 von Aalen nach Nürnberg, geplante Abfahrt 6.59Uhr, hat derzeit eine Verspätung von 13 Minuten. Grund sei eine verspätete Bereitstellung des Zuges.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen