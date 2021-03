Mit dem Kopf gegen die Polizeibusscheibe: Randalierer leistet Widerstand

Bopfingen. Am Dienstagnachmittag wird der Polizei ein Mann mitgeteilt, der in einem Bopfinger Einkaufsmarkt in der Hauptstraße randalieren würde. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits entfernt. Die Polizeistreife fand ihn etwa 500 Meter entfernt. Auf die Ansprache der Polizei stehenzubleiben, streckte der Mann den Beamten seinen Mittelfinger entgegen und versuchte zu flüchten. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest und wollten ihn zum Polizeirevier bringen. Dagegen wehrte sich der Mann massiv. Im Fahrzeug schlug er seinen Kopf immer wieder gegen die Seitenscheibe des Polizeibusses und versuchte diese wohl zu zerstören. Nachdem der Mann sich selbst eine stark blutende Kopfwunde zugezogen hatte, wurde ein Rettungswagen gerufen. Selbst auf der trage des Rettungswagens musste der Mann, der massiv unter Alkoholeinfluss stand, fixiert werden. Nach Ankunft im Krankenhaus wurde er durch einen Arzt in eine Spezialklinik gebracht.