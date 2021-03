Aalener Gemeinderat tagt in Präsenz

Aalen. Der Aalener Gemeinderat wird an diesem Donnerstag öffentlich in Präsenz in der Stadthalle tagen. Das teilt Sascha Kurz, Pressesprecher der Stadt Aalen am Mittwoch mit. Die Fraktion der Grünen hatte beantragt, keine Präsenzsitzung abzuhalten, sondern digital in einer Videokonferenz zu tagen. Es gab aber auch Gegenstimmen.

Nach den Rückmeldungen der Fraktionsvertreter auf den Antrag von Stadtrat Michael Fleischer (Grüne) habe die Stadt dem Antragsteller mitgeteilt, dass die Sitzung an diesem Donnerstag ab 16 Uhr öffentlich in Präsenz in der Stadthalle abgehalten werde, so Kurz. Das hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler entschieden. Die Stadt habe dabei nochmals auf die Corona-Testmöglichkeit ab 13.30 Uhr im Sitzungsgebäude hingewiesen.