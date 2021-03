Uwe Wolf wird Trainer beim VfR Aalen

Aalen. Uwe Wolf wird neuer Trainer beim VfR Aalen, das teilte der VfR am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz mit. Der 53-Jährige trainiert aktuell den SV Mehring, der Vertrag läuft eigentlich bis Sommer. Zuvor coachte der Fußballlehrer Wacker Burghausen, Hessen Kassel, FC Ingolstadt und 1860 München. In Kassel arbeitete er gemeinsam mit dem heutigen VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore zusammen. Außerdem coachte er die U19-Junioren der TSG Hoffenheim II.