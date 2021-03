Infos zum Programm zusammengefasst

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung fördert die Stadt private Baumpflanzungen von einheimischen hoch- oder halbstämmigen Laubbaumarten in Vorgarten an bedeutsamen Stadt- und Ortsstraßen. Der Fördersatz beträgt 100 Prozent der Nettoerwerbskosten, maximal 500 Euro pro Grundstück.

Die Förderrichtlinien und Antragsformulare sind unter www.aalen.de abrufbar. Nähere Auskünfte zum Innenentwicklungsprogramm „Flächen gewINNEN in Aalen“ erteilt Innenentwicklungsmanagerin Ann-Kathrin Schneele unter Tel.: (07361) 52 1557 oder E-Mail: innen@aalen.de