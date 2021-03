Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. An diesem Freitag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei maximal 13 bis 16 Grad. 13 Grad werden es in Neresheim, 14 in Bopfingen, 15 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 16 Grad.

Am Samstag sind viele Wolken unterwegs, mit etwas Glück zeigt sich auch mal die Sonne. Ganz vereinzelt kann sich der ein oder andere kurze Schauer bilden. Die Temperaturen gehen etwas zurück auf maximal 10 Grad. Auch am Sonntag dominieren die Wolken, ab und zu kommt aber die Sonne zum Vorschein. Die Höchsttemperatur liegt bei 13 Grad.

Zu Beginn der Karwoche scheint häufiger die Sonne, dazu steigen die Temperaturen auf um die 20 Grad. Derzeit deuten die Wettermodelle dann pünktlich zu Ostern einen Temperatursturz samt Regen an.

Und nicht vergessen: Ab Sonntag gilt wieder die Sommerzeit. Die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. tim