PCs, Laptops und Monitore aus Büroraum gestohlen

Aalen. Ein bislang Unbekannter ist zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.45 Uhr über ein Gerüst auf das Dach der Hochschule in der Beethovenstraße gelangt. Dort wurde laut Angaben der Polizei ein Plexiglasfenster eingeschlagen , wodurch der Einbrecher Zutritt in einen vier Meter darunterliegenden Büroraum erlang. Über das Dachfenster wurden im Anschluss PCs, Laptops und Monitore abtransportiert. Hierzu wurde mittels Tischen und Stühlen eine Erhöhung errichtet. Der Wert des Diebesgutes kann momentan von der Polizei noch nicht abgeschätzt werden. Der Schaden an dem Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer (07361) 5240 entgegen.