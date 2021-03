Polizeihubschrauber kreist über Heubach: Möglicherweise vermisstes Kind

Heubach. Wie ein Polizeisprecher am Abend auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, kreist derzeit (Stand 17.40 Uhr) ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Stuttgart über Heubach und dem dazugehörigen Ortsteil Beuren. Am Beurener Bach wurden gegen 16 Uhr die Schuhe eines Kindes gefunden. Neben dem Polizeihubschrauber und den Streifenwagenbesatzungen ist auch ein Suchhund im Einsatz. Konkrete Hinweise auf ein vermisstes Kind gebe es allerdings nicht, so der Polizeisprecher. mbu