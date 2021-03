Vollsperrung der Ostrampe auf der Hochbrücke ab Samstag

Aalen. Ab Samstag, 27. März beginnen die erweiterten Vorarbeiten für die Rad- und Fußgängerunterführung an der Ostrampe der Hochbrücke bzw. der Kettelerstraße mit der Verlegung von Leitungen im Auftrag der Stadtwerke Aalen.



Im Zuge dieser Maßnahme wird die Ostrampe an der Hochbrücke voll gesperrt und in der Alten Heidenheimer Straße Höhe Werkstatt an der Hochbrücke eine halbseitige Sperrung mit einer Lichtsignalanlage bis zum 5. April eingerichtet.



Danach wird vom 6. bis 11. April die Alte Heidenheimer Straße nach der Walkstraße in Richtung Hochbrücke zur Einbahnstraße ausgewiesen.

Entsprechende Umleitungen für die Verkehrsteilnehmer sind ausgeschildert. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu umfahren.