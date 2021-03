Der Vater des Gmünder Alb-Marthons ist tot

"Der Mann läuft und läuft und läuft." Mit diesen Worten wurde Erich Wenzel für sein jahrzehntelanges Engagement im Laufsport 2016 zum Gmünder Sportpionier ernannt. Er war nicht nur der Mitinitiator des Schwäbischen Alb Marathons. Fast 30 Jahre war er dessen Cheforganisator. Am Mittwoch ist er an den Folgen eines plötzlichen Schlaganfalls, den er am 24. Februar erlitten hat, im Alter von 75 Jahren gestorben.

Eine große Sportler- und vor allem Läuferfamilie aus ganz Europa trauert um einen Mann, der den Namen der Stadt Schwäbisch Gmünd weit hinausgetragen und über den Sport viele Freunde gewonnen hat. Die Beerdigung wird im engsten Familienkreis stattfinden.