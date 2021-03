7000 Euro Sachschaden nach Unfall

Ellwangen. 7000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen ereignet hat. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 74-jähriger Opel-Fahrer aus dem Parkplatz eines Discounters auf die Erfurter Straße aus und übersah einen von links heranfahrenden PKW Ford Coupé eines 54-Jährigen. Durch den Anstoß wurde der Ford noch auf einen geparkten PKW Audi einer 26-Jährigen aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von mindestens 7000 Euro.