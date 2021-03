Daniel Bernhardt absolviert sein 350. Spiel

Fußball Die meisten Rekorde gehören ihm: Er ist der Notenbeste. Er ist der Älteste. Und er ist auch der Dienstälteste. An diesem Samstag holt sich Daniel Bernhardt seinen nächsten Bestwert: Der Kapitän des VfR Aalen absolviert beim TSV Schott Mainz sein 350. Pflichtspiel im Trikot der Schwarz-Weißen. Der Keeper ist im Sommer 2009 von der TSG Hoffenheim auf die Ostalb gewechselt. Gleich in seinem ersten Jahr gewann er mit Aalen den WFV-Pokal und wurde Meister in der Regionalliga. Seinen größten Erfolg feierte er im Jahr 2012, als er mit dem VfR in die 2. Bundesliga aufstieg. An ein Karriereende denkt der 35-Jährige noch nicht. „Solange mein Körper mitmacht, möchte ich weiterspielen ...“ alex / Foto: Eibner