Unbekannte beschädigen öffentliche Toilette

Ellwangen. Bislang Unbekannte haben am Freitag, in der Zeit zwischen 6 Uhr und 20 Uhr, die öffentliche Damentoilette auf dem Schießwasen in Ellwangen beschädigt. Mittels eines Astes wurde laut Angaben der Polizei das Glaselement der Toilette eingeschlagen, obwohl die Toilettentüre zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossen war. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen Tel. (07961) 930-0 zu melden.