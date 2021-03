Teamspringen in Chaikovsky erst am Sonntag

Nicht nur bei den Herren in Planica ist der Team-Wettbewerb an diesem Samstag ausgefallen. Auch die Damen durften in Chaikovsky in Russland wegen der starken Winde nicht von der Schanze und mussten ihren Teamwettkampf absagen.

Das Teamspringen der Damen soll an diesem Sonntag (5 Uhr MEZ) dem Saisonabschluss auf der großen Schanze (8 Uhr MEZ) in Chaikovsky vorgeschaltet werden. In beiden Springen wird Gmünds Weltmeisterin Anna Rupprecht mit dabei sein.