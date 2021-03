3000 Euro Schaden nach Unfall

Aalen. 3000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Samstagvormittag entstanden. Laut Angaben der Polizei fuhr am Samstag gegen 11.15 Uhr eine 85-Jährige mit ihrem PKW Daimler auf der Straße Am Schimmelberg in Richtung Affalterried. An der Einmündung der Philipp-Funk-Straße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 39-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zum Unfall bei dem ein Schaden von rund 3 000 Euro entstand.