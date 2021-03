Ein freundlicher Wochenstart

Am Montag gibt es auf der Ostalb wieder eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 17 bis 20 Grad. 17 Grad werden es in Neresheim, 18 in Bopfingen, 19 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 20 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist klar. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 2 Grad. Am Dienstag und Mittwoch scheint ebenfalls ausgiebig die Sonne. Die Temperaturen steigen noch etwas an, fast schon sommerliche 22 bis 23 Grad. Am Gründonnerstag und Karfreitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Werte gehen wieder etwas zurück.