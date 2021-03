Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Am Sonntag gab es schon einen kleinen Vorgeschmackt, heute wird es noch etwas wärmer: Ein freundlicher Wochenstart mit einer Mischung aus Sonne und Wolken bei bis zu 20 Grad. Tim Abramowski hat die Wetteraussichten für uns zusammengefasst.



6.10 Uhr: Eine kurze Erinnerung: Ab heute gelten die neuen Coronaregeln in Baden Württemberg:

Bei Mitfahrten von haushaltsfremden Personen im Auto gilt für alle Insassen eine Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske). Paare, die nicht zusammenleben, gelten auch hier als ein Haushalt.

Keine Verschärfung der Kontaktbeschränkung bei der „Notbremse". Hier bleibt die allgemeine Regelung bestehen: Maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

Soweit ein negativer Schnelltest erforderlich ist, muss dieser durch geschulte Dritte durchgeführt und ausgewertet werden oder unter Aufsicht eines geschulten Dritten durchgeführt und ausgewertet werden.

In Stadt- und Landkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen Bibliotheken und Archive analog zu Museen ohne Einschränkungen öffnen.

Die Kontaktnachverfolgung über Apps wird nun ermöglicht. Die Daten dürfen Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden, solange das zuständige Gesundheitsamt die Daten im Falle einer Freigabe in einer lesbaren Form erhält.

Der Buchhandel gehört nicht mehr zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für ihn gelten nun auch die entsprechenden Click & Collect bzw. Click & Meet Regelungen. Das Land setzt damit ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg um.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahnpendler: Für die kommende Stunde meldet die Bahn keine Verspätungen oder Zugausfälle.

6.03 Uhr: Noch ist es ruhig auf den Straßen in der Region. Bis auf die üblichen Baustellen gibt es keine Verkehrsbehinderungen am frühen Morgen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen