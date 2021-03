Alkohol am Steuer: Unfall auf der B29 bei Aufhausen

Bopfingen-Aufhausen. Zu einem Unfall beim Überholen kam es am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr auf der B 29 am Ortsende von Aufhausen. Wie die Polizei berichtet, war der 39-jährige Unfallverursacher alkoholisert. Beim Wiedereinscheren streifte er das Auto eines 32-Jährigen und geriet ins Schleudern. Während der Geschädigte sein Fahrzeug anhielt, fuhr der Verursacher weiter und kehrte nach mehreren Minuten wieder an die Unfallstelle zurück. Nachdem er den Geschädigten nach dem Schaden an seinem Fahrzeug gefragt hatte, entfernte er sich erneut unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verursacher konnte von der Polizei ermittelt werden und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 5500 Euro beziffert.