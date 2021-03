Streit in LEA: Bewohner schlagen mit Tischbeinen und Glasscherben aufeinander ein

Ellwangen. Am Sonntagabend kommt es in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) erneut zu Auseinandersetzungen. Gegen 18 Uhr gerieten laut Polizeimeldung fünf Bewohner derart heftig aneinander, dass alle im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Zuvor schlugen die fünf Algerier im Alter zwischen 20 und 29 Jahren mit Tischbeinen und anderen Gegenständen aufeinander ein. Die Hintergründe sind bislang ungeklärt. Gegen Mitternacht wurde die Polizei erneut zur LEA gerufen. Vier der fünf Männer gingen wieder aufeinander los. Vermutlich kamen auch Glasscherben sowie ein Messer zum Einsatz, wobei drei von ihnen erneut verletzt wurden. Zwei 26- und 28-Jährige wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen und mussten die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Gegen alle Beteiligte wird strafrechtlich ermittelt.