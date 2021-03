Ampel regelt den Verkehr in der Rombacher Straße

Bauarbeiten Halbseitig ist derzeit die Rombacher Straße in Aalen gesperrt. Auf Höhe des Waldcampus wird deswegen der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Grund sind nach einer Mitteilung der Stadt Hausanschlussarbeiten für den Waldcampus der Hochschule. Im Zusammenhang damit wird der Fußgänger- und Radverkehr über Beethoven- und Telemannstraße umgeleitet. In diesem Zeitraum ist in der Rombacher Straße „mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen“, so die Stadt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Foto: opo