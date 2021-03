Am Dienstag scheint wieder die Sonne

Am Dienstag scheint auf der Ostalb wieder ausgiebig die Sonne. Die Temperaturen steigen noch etwas an, fast schon sommerliche 19 bis 22 Grad. 19 Grad gibt’s in Neresheim, 20 in Bopfingen, 21 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 22 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist klar. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 3 Grad. Im weiteren Verlauf der Karwoche gibt es ebenfalls viel Sonnenschein. Bis Gründonnerstag liegt die Höchsttemperatur bei maximal 23 Grad. Ab Karfreitag wird es insgesamt etwas kühler.