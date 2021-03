Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.56 Uhr: Die Schillerschule Aalen hat ihren Präsenzunterricht vorzeitig vor dem Beginn der Osterferien mit Wirkung zum 30. März eingestellt. Mehrere Schüler wurden mit dem mutiertem Virus positiv getestet.

6.30 Uhr: Seit diesem Montag gelten in Sachen Corona wieder neue Regeln. Mit „Erstaunen“ hat man es im Landratsamt in Aalen zur Kenntnis genommen, dass es in der neuen Corona-Verordnung des Landes auch zu Lockerungen gekommen ist. Denn wie Susanne Dietterle, vom Landratsamt bestätigt, gibt es seit diesem Montag erneut Änderungen in den Regeln, wer wen besuchen darf. Bei einer Inzidenz über 100 gilt nicht mehr nur „ein Haushalt + eine Person“. Jetzt können sich zum Beispiel befreundete Paare wieder treffen - maximal jedoch fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. Ausgangssperren sind zwar möglich, werden im Ostalbkreis und den anderen umliegenden Kreise mit Ausnahme von Schwäbisch Hall momentan aber nicht umgesetzt. Was sich sonst noch geändert hat und wie die Situation in den Kliniken im Ostalbkreis ist, hat SchwäPo-Redaktionsleiter Jürgen Steck zusammengefasst.

6.04 Uhr: Auf einen frühlingshaften Montag folgt ein noch sonnigerer Dienstag - es wird sogar noch ein klein wenig wärmer. Fast schon sommerliche 19 bis 22 Grad erwarten uns heute auf der Ostalb. Die Details hat Wettermelder Tim Abramowski.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahnpendler: Die Bahn meldet derzeit keine Verspätungen in der Region. Kommen Sie gut ans Ziel.

6 Uhr: Noch ist es ruhig auf den Straßen. Ab 8 Uhr beginnen auf der B29 allerdings Reiniungsarbeiten. In Richtung Stuttgart zwischen Essingen und Böbingen ist deshalb von diesem Dienstag 8 Uhr bis Mittwoch 15 Uhr mit Behinderungen zu rechnen. Nur ein Fahrstreifen ist hier befahrbar.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.