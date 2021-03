Mann in Backnang krankenhausreif geschlagen

Backnang. Mit schweren Verletzungen musste ein 40-jähriger Mann am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem es zwischen ihm und einem 32-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der Bushaltestelle in der Blumenstraße kam. Das teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 32-Jährige den acht Jahre älteren Mann gegen 19.15 Uhr unvermittelt an und schlug mehrfach auf diesen ein. Zur Tatzeit hielten sich mehrere Passanten im Bereich der Bushaltestelle auf. Zur genauen Klärung des Tatherganges werden diese dringend als Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich unter Tel. (07191) 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.