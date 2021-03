Zwei Täter nach Raub in Schwäbisch Hall in Haft

Schwäbisch Hall. Nach einem Raubdelikt am Freitag in Schwäbisch Hall wurden zwei 18-jährige Tatverdächtige am Samstag beim Amtsgericht Schwäbisch Hall einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ und in Vollzug setzte. Der 18-jährige Deutsche und der 18-jährige Ukrainer wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das teilen Staatsanwaltschaft Heilbronn, die Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Was war geschehen? Am Freitagnacht gegen 22 Uhr war ein 19-jähriger Mann im Bereich des Grundwiesenwegs unterwegs. Dabei kam er an einem Spielplatz vorbei, an dem sich eine Personengruppe aufhielt. Der 19-Jährige wurde aus der Gruppe heraus angesprochen und von einer der Personen ins Gesicht geschlagen. Dadurch ging der junge Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Als er daraufhin flüchten wollte, wurde er von einer Person an seiner Jacke und seinem Rucksack festgehalten. Der 19-Jährige konnte sich aus seiner Jacke lösen und rannte davon. Dabei ließ er den Tätern seine Jacke und seinen Rucksack mit darin befindlichen Wertsachen zurück.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten drei flüchtende Personen im Grundwiesenweg angetroffen werden, wobei das Raubgut in der Folge bei zwei der drei Personen aufgefunden werden konnte.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.