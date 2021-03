Schülerinnen und Schüler des THG tanzen mit der Maus

Bewegt Mit viel Engagement und Freude haben die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 des Theodor-Heuss-Gymnasiums an einer Mitmachaktion teilgenommen. Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei von ihren Sportlehrerinnen und -lehrern sowie der SMV. Der WDR hat alle 5- bis 12-Jährigen in Deutschland dazu aufgerufen, bei dem Videoprojekt „Hier tanzt die Maus“ teilzunehmen. Dafür wurde eine spezielle Tanzchoreographie einstudiert und auf dem Pausenhof der Schule aufgenommen. Das Ergebnis wird nun auf der Homepage des THG veröffentlicht. Dann wird entschieden, ob das Tanzvideo an einer bundesweiten Auslosung des WDR teilnimmt. Die besten Einsendungen werden eine virtuelle Maus-Tanzgruppe bilden. „Vielleicht werden auch unsere Schülerinnen und Schülern ein Teil dieser tollen Aktion“, hofft man am THG. Foto: privat