Ein echter Hingucker: Ostern am Stefansplatz in Wasseralfingen

Tradtion Ein echter Hingucker ist die Osterlandschaft am Stefansplatz. Nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr hat das Team um den GHV-Vorsitzenden Thomas Augustin diesem Jahr den Karlsplatz mit Karlsbrunnen farbenfroh abgebildet. Rund zehn Damen und Herren hatten – teilweise schon in Vorbereitung auf das vergangene Jahr – zahllose Eier bunt bemalt und Kränze geflochten, die an den Bögen der Treppenaufgänge und den Geländern zur Stefanskirche befestigt wurden. Mittelpunkt ist ein Ruheplatz mit vielen bunten Osterblumen, großen farbigen Eiern und einer Bank, auf der sich der Osterhase ausruht. Auf seinem T-Shirt bekennt er: „I war ond bleib a Wasseralfinger“. Text/Foto: je