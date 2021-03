Speitelsbach kandidiert in Unterschneidheim

Unterschneidheim. Der dritte Kandidat in Unterschneidheim steht fest. Samuel Speitelsbach (34), Ingenieur und Dauerbewerber bei Bürgermeisterwahlen, tritt nun auch in der Gemeinde am Riesrand an. Das gab der Gemeindewahlausschuss nach Beendigung des Bewerberverfahrens am Dienstagabend bekannt.

Speitelsbach bewarb sich 2019 bereits um den Chefposten in Heubach. Damals erhielt er 3,7 Prozent der Stimmen. Zuhause ist er in Ravenstein-Hüngheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Beworben hat er sich jüngst etwa in Eschbronn (Landkreis Rottweil) und Schömberg (Landkreis Calw) sowie kürzlich n Essingen, wo er am 14. März dem amtierenden Bürgermeister Wolfgang Hofer 6,96 Prozent der Stimmen abnahm. Es ist bereits die 31. Kandidatur von Speitelsbach auf einen kommunalen Chefsessel im Land.