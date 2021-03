Wird der MÃ¤rz-Rekord geknackt?

Am Mittwoch strahlt die Sonne auf der Ostalb wieder vom blauen Himmel und es sind nur harmlose Wolken unterwegs. Die Spitzenwerte liegen bei 21 bis 24 Grad. 21 Grad gibt’s in Neresheim, 22 in Bopfingen, 23 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 24 Grad. Der bisherige März-Rekord liegt bei 24,1 Grad. Aufgestellt wurde dieser vor vier Jahren in Schwäbisch Gmünd. Am Mittwoch könnte der Rekord geknackt werden. Am Gründonnerstag wird es ähnlich warm – maximal 24, örtlich auch 25 Grad. Es gibt dazu wieder viel Sonnenschein. Am Karfreitag wird es kühler, allerdings bleibt es recht freundlich. Es wechseln sich Sonne und Wolken ab.