Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.10 Uhr: Auf der B29 Aalen in Richtung Stuttgart von Essingen nach Böbingen an der Rems, laufen derzeit Reinigungsarbeiten. Hierbei kann es zu Sperrungen kommen.

7.05 Uhr: Zum Wetter: Auch heute strahlt wieder die Sonne auf der Ostalb vom blauen Himmel und es sind nur harmlose Wolken unterwegs. Die Spitzenwerte liegen bei 21 bis 24 Grad. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.55 Uhr: Da haben Sie mich jetzt eiskalt erwischt“, sagt Uli Riegel, Inhaber von Dr. Fashion. Als einziger Modehändler in Aalen hält er seinen Laden in der Radgasse weiterhin geöffnet, weil er schon vor der Corona-Pandemie zusätzlich Blumen und Lebensmittel im Angebot hatte. Und weil er damit, wie in der damals geltenden Corona-Verordnung vorgeschrieben, 60 Prozent seiner Verkaufsfläche befüllt hatte.

Was dem Ladeninhaber indes bis Dienstagmorgen nicht bewusst war: Dass seit Montag laut der neuen Corona-Verordnung des Landes der Verkauf von kompletten Mischsortimenten vor Ort im Geschäft nur dann gestattet ist, wenn der erlaubte Sortimentsteil wie Lebensmittel und Hygieneartikel mindestens 60 Prozent des Umsatzes einspielt.

6.34 Uhr: An der Hochbrücke in Aalen wird gebuddelt. Bis Ende 2022 entsteht dort auf Höhe Kettelerstraße eine Unterführung für Radfahrer und Fußgänger. Seit Samstag können Autofahrer daher nicht mehr vom Hirschbach her auf die Hochbrücke fahren. Dort ist voll gesperrt. Die Alte Heidenheimer Straße an der Werkstatt des Samariterstifts ist halbseitig gesperrt.

6.25 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahn-Pendler: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Zugausfälle rund um den Ostalbkreis.

6.21 Uhr: Auf der A7 Würzburg in zwischen Dinkelsbühl/Fichtenau und Kreis Ulm/Elchingen sind in beiden Richtungen die Notrufsäulen ausgefallen.

6.09 Uhr: Baden-Württemberg setzt die Altersbeschränkung für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca um. Von diesem Mittwoch an soll das Präparat nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden.

6.03 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es zur aktuellen Stunde noch ruhig. Derzeit müssen Sie mit keinen Verzögerungen rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wunderschönen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.