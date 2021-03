429 Kilo Restmüll im Jahr

429 Kilogramm Restmüll verursachte jeder Bürger und jede Bürgerin im Ostalbkreis im Jahr 2018 laut Goa. Das entspricht dem Gewicht eines ausgewachsenen Vollblutarabers.

1,4 Millionen Kilogramm wilden Müll musste die Goa 2018 einsammeln. Den Kreis kostet dieser achtlos weggeworfene Müll im Jahr 450 000 Euro, wie das Unternehmen bilanziert.

So werden Sie Müllpatin oder -pate: Bürgerinnen und Bürger, die sich einbringen möchten, können sich melden unter der Telefonnummer (07174) 2711462 oder per E-Mail an: saubere.ostalb@goa-online.de. Müllpatinnen und -paten sind ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine saubere Ostalb engagieren und in bestimmten Gebiete oder Straßen Unrat einsammeln. Die Ausstattung dazu gibt’s von der Goa.

Initiatoren der Kampagne „Saubere Ostalb“ sind außer dem Landkreis die Goa und alle 42 Gemeinden und Städten des Ostalbkreises.