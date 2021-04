Wölfe in Dewangen gesichtet

Aalen-Dewangen. Ein spektakuläres Foto hat SchwäPo-Leser Jürgen Holz an die Redaktion geschickt. Eigentlich wollte er nur den Sonnenuntergang in Dewangen festhalten, doch dann hatte er plötzlich ein Rudel Wölfe vor seiner Kameralinse, die im Abendrot heulten. Das Foto liegt inzwischen auch einer neu gegründeten Wolfsarbeitsgruppe im Dewanger Rathaus vor. Sie ist in Kontakt mit Experten aus der Lausitz, um zu prüfen, aus welcher Wolfspopulation die Tiere kommen.