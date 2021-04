Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Kaisersbach. Im benachbarten Rems-Murr-Kreis kommt es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Motorradunfall. Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer fuhr in den frühen Morgenstunden auf der Kreisstraße 1892 von Kaisersbach in Richtung Gehren. Wie die Polizei berichtet, kam er in einer Linkskurve kurz vor der Ebersbergmühle aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in einer dortigen Parkbucht zu Fall. Eine Passantin fand den Mann gegen 4.30 Uhr und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Für den Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Da der genaue Unfallhergang bislang unklar ist, sucht die Verkehrspolizei dringend Zeugen, die den Mann im Vorfeld gesehen oder gar den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07904) 94260 bei der Verkehrspolizei zu melden.