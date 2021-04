Jochen Jakob Marktingchef

Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat wieder einen offiziellen Sponsoring- und Marketingbeauftragten. Es ist Jochen Jakob.

Der gebürtige Ulmer hat am 1. April seine Tätigkeit beim VfR aufgenommen und ist euer Ansprechpartner in Sachen Sponsoring, Kooperationen und Partnerschaften. Zuvor war er bei der Firma KWM-Kunststoff Werke in Merklingen tätig, wodurch er über langjährige Berufserfahrung im Vertriebswesen verfügt.

Der Fußball zählt zu seiner Leidenschaft, welche er sowohl als Spieler aber auch als Trainer aktiv ausübte. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe im Verein und möchte mit Motivation, Leidenschaft und Fleiß meinen Teil in eine positive Zukunft beim VfR Aalen beitragen. Für mich ist es die ideale berufliche Lösung, meine vertrieblichen Geschicke einbringen zu können, kombiniert mit meiner großen Leidenschaft für den Fußball“, sagt er.