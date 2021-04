Protest mit Kinderschuhen

Aalen. An mehreren Orten der Region, darunter an den Rathäusern in Aalen, Ellwangen und Ebnat sowie vor der Schule in Waldhausen wurden am Gründonnerstag Kinderschuhe abgelegt. Dem Vernehmen nach handelt es sich um eine Protestaktion von Teilen der Querdenker-Szene. Sie wendet sich damit gegen Corona-Maßnahmen an Schulen mit Schnelltests oder Maskenpflicht. Keine dieser Aktionen sei im Vorfeld bei der Verwaltung angemeldet worden, so Stadtsprecher Sascha Kurz auf SchwäPo-Anfrage.

In Schwäbisch Gmünd hat die Stadtverwaltung diese Aktion verboten. Sie begründet dies mit der „schwierigen Inzidenz-Entwicklung“, so Stadtsprecher Markus Herrmann. Das Risiko sei zu hoch.