Regenbogenfahne an St. Stepahnus Kirche angezündet

Aalen-Wasseralfingen. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wird eine Regenbogenfahne angezündet, die quer an der Außenmauer der St. Stephanus Kirche in der Wilhelmstraße angebracht war. Das berichtet die Polizei in einer Meldung. Durch die aus Polyester bestehende Fahne, die vollständig verbrannte, entstand Tropfenbildung im Bereich des Sockels an der Kirche, die sich im Stein niedersetzte. Eine Brandgefahr für die Kirche bestand nicht. Der Polizeiposten Wasseralfingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (07361)97960.