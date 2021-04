Notfallpraxis über Ostern

Aalen. Über Ostern gibt es eine Abweichung vom üblichen Wochenenddienst in der Notfallpraxis am Ostalbklinikum: Der kinder- und jugendärztliche Notdienst in der Notfallpraxis besteht am Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 9 bis 20 Uhr. Dies teilt Dr. med. Dietrich Böhme mit.