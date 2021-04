Streit zwischen Autofahrer und Radfahrer mündet in Verkehrsunfall

Gschwend. Ein Streit zwischen ein Autofahrer und einem Radfahrer hat am Donnerstagmittag mit einem Unfall und Beleidigungen geendet. Laut Polizeiangaben fuhr ein 22-Jähriger auf seinem Rennrad gegen 13.15 Uhr die Landesstraße 1080 von Gschwend in Richtung Dinglesmad entlang. Auf Höhe der Abzweigung nach Hagkling kam ihm ein 31 Jahre alter Autofahrer entgegen. Dieser äußerte dem 22-Jährigen verbal und durch Gesten seinen Unmut darüber, dass er nicht den Radweg neben der Fahrbahn benutzte. Der 31-Jährige wendete sogar sein Auto, überholte den Radfahrer und bremste so abrupt ab, dass der Radfahrer nicht mehr ausweichen konnte und auf das Auto auffuhr. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der 22-Jährige leicht und es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Im Anschluss kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern mit gegenseitigen Beleidigungen, was nun zu entsprechenden Strafanzeigen führt.