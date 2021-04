Osterweg für Kinder in Heubach

Kirche Am Ostermontag, 5. April, ab 11 Uhr können Kinder mit ihren Familien die Ostergeschichte in Stationen erleben.

Heubach. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sind Angebote für Kinder möglich. Das Team des ökumenischen Erlebnis-Gottesdienstes in Heubach um Pfarrer Rudolf Spieth hat sich ein kirchliches Angebot für Kinder und deren Familien ausgedacht. Am Ostermontag, 5. April, wird es einen Stationenweg mit der Ostergeschichte geben. Ab 11 Uhr sind die Stationen aufgebaut. Los geht es im Garten der evangelischen Kirche St. Ulrich. Dort finden die Familien den ersten Teil der – kindgerechten – Ostergeschichte zum Vorlesen. Zudem liegen Ostereier aus Tonpapier zum Mitnehmen bereit.