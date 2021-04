Unfall: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Polizei In Bettringen ist es am frühen Abend zu einem Unfall gekommen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist es am Karfreitag gegen 17.50 Uhr zu einem Unfall in Bettringen gekommen. Nach ersten Informationen wollte eine Autofahrerin in die Straße "In der Vorstadt" einfahren und übersah dort einen Motorradfahrer, wobei es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Über die Schwere der Verletzungen des Motorradfahrers sei bislang nichts bekannt, teilt der Polizeisprecher mit. Rettungsdienst sowie die Polizei waren vor Ort. ant

+++ Sobald mehr Informationen vorliegen wird diese Meldung aktualisiert +++