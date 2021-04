Rollerfahrer muss unbekanntem Fahrzeug ausweichen und stürzt

Neresheim. Ein Rollerfahrer ist am Karfreitag leicht verletzt worden, als er gegen 18.40 Uhr auf dem Auernheimer Weg in Richtung Neresheim einem Fahrzeug ausweichen musste, das ihm auf Höhe der Kapelle mittig der Fahrbahn entgegengekommen ist. Wie die Polizei berichtet, wich der Rollerfahrer nach rechts aus, kam auf das unbefestigte Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt - am Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um ein größeres schwarzes Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei in Aalen sucht Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Fahrzeug machen können und bittet diese, sich unter Tel. (07361) 5240 zu melden.