Autorennen im Kappelbergtunnel - Polizei sucht Zeugen

Polizeibericht Am Karfreitag kam zu einer gefährlichen Situation im Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Waiblingen.

Fellbach. Es waren Szenen wie in der Hollywood-Filmreihe „The Fast and the Furious“: Vier hochmotorisierte Fahrzeuge – darunter ein weißer und ein roter Ferrari, ein silberner Mercedes und ein weiteres dunkles Fahrzeug – haben sich am Karfreitag gegen 14.30 Uhr ein Rennen auf der B 14 bei Fellbach geliefert.

Wie die Polizei berichtet, bremsten die vier Fahrzeuge kurz vor dem Kappelbergtunnel zunächst den gesamten Verkehr auf etwa 30 Stundenkilometer ab. Im Anschluss beschleunigten sie stark und rasten durch den Tunnel. „Dabei wurden mehrere Fahrzeuge rücksichtslos, teilweise auch über den Standstreifen, überholt“, so die Polizei weiter.

Zeugen, die durch die Fahrweise der vier Raser gefährdet wurden oder Angaben zu den Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon (0711) 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.