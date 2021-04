Nördlingen: Zwei Männer schlagen auf 46-Jährigen ein

Blaulicht Schwere Körperverletzung am Donnerstagabend in Nördlingen

Nördlingen. Zwei Männer im Alter von 33 und 25 Jahren haben am Donnerstag gegen 18 Uhr gemeinsam auf einen 46-Jährigen eingeschlagen, teilt die Polizei mit. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte mehrere starke Hämatome an beiden Augen, am Ohr sowie am Rücken und an den Händen. Der Vorfall wurde der Polizei erst bei einem weiteren Einsatz am Freitagnachmitttag bekannt, nachdem für den 46-jährigen Mann ein Rettungsdienst verständigt worden war.