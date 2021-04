Zwischen Iggingen und B29: Baum gestreift, überschlagen und Auto gerammt

Blaulicht Mindestens eine Person ist nach einem Unfall auf der Landesstraße leicht verletzt. Die L1157 ist in beide Richtungen gesperrt

Iggingen. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Auto am Samstagmittag gegen 12.50 Uhr auf der Landesstraße zwischen Iggingen und B29 von der Fahrbahn abgekommen, hat dabei einen Baum gestreift, sich überschlagen und ein entgegenkommendes Auto gerammt. Nach ersten Informationen der Polizei wurde der Unfallverursacher dabei leicht verletzt. Polizei, Notarzt und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die L1157 zwischen Iggingen und dem Verteiler Iggingen ist Stand 14.40 Uhr noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt. "Die Straßenmeisterei räumt noch auf", so Polizeisprecher Stephan Kugel.

+++ Diese Meldung wird aktualisiert.